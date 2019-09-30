Kıbrıslı sanatçı, Yeni Şarkısıyla sahnelerde!
38 dakika önce
Yakın zamanda çıkardığı tekli çalışması ''Göç Eylesem'' ile müzik listelerinde yerini alan sanatçı Ayşegül Zaim, bu kez Göç Eylesem isimli bestesine Gökhan Güneş ile remix yaparak şarkısına yeni bir hareket kazandırdı .
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:59 Kaynak: Bültenler
Çok sevilen şarkının remixi Kınay Production etiketiyle tüm dijital marketlerde yerini aldı.
Kıbrıs'da sahneleri doldurdan başarılı isim Ayşegül Zaim sevenleri tarafından yeni şarkısı Göç Eylesem ile alkışları toplamaya devam ediyor.Göç eylesem şarkısına geötiğimiz aylarda klip çeken milyonlara sunan sanatçı, şimdilerde ise sahnelerinde''Göç Eylesem Remix '' halini çıktığı mekanlarda.
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