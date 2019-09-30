Kıbrıslı sanatçı, Yeni Şarkısıyla sahnelerde!

Çok sevilen şarkının remixi Kınay Production etiketiyle tüm dijital marketlerde yerini aldı.

Kıbrıs'da sahneleri doldurdan başarılı isim Ayşegül Zaim sevenleri tarafından yeni şarkısı Göç Eylesem ile alkışları toplamaya devam ediyor.Göç eylesem şarkısına geötiğimiz aylarda klip çeken milyonlara sunan sanatçı, şimdilerde ise sahnelerinde''Göç Eylesem Remix '' halini çıktığı mekanlarda.