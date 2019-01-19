Son Dakika Haberleri: Kıbrıslı Türk Akademisyen, Rumların Listesinden 'Ap' İçin Milletvekili Adayı Oldu

Kıbrıslı Türk Akademisyen, Rumların Listesinden 'Ap' İçin Milletvekili Adayı Oldu

28 dakika önce

RUM Ana muhalefet partisi AKEL, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, Kıbrıslı Türk akademisyen Niyazi Kızılyürek'i milletvekili adayı olarak gösterdi.

Kıbrıslı Türk Akademisyen, Rumların Listesinden 'Ap' İçin Milletvekili Adayı Oldu, System.String[]
RUM Ana muhalefet partisi AKEL, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, Kıbrıslı Türk akademisyen  Niyazi Kızılyürek'i milletvekili  adayı olarak gösterdi.

İlk kez bir Kıbrıslı Türk'ü AP seçimleri için aday gösteren AKEL, 26 Ocak'ta aday tanıtım etkinliği düzenleyecek. AP'de temsil edilecek 6 milletvekilini seçmek için 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliğine sahip yaklaşık 77 bin Kıbrıslı Türk de oy kullanabilecek.

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs (Rum) Üniversitesi'nde Türkoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor. Kızılyürek'in çoğu Kıbrıs Sorunu olmak üzere çeşitli dillerde yirmiden fazla kitabı yayınladı. Yunanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Niyazi Kızılyürek, 1997 yılında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs üçgeninde sürdürdüğü yakınlaşma çabalarından ötürü 'Abdi İpekçi Barış ve Dostluk' ödülüne layık görüldü.

ADA'NIN 'TEK' DANIŞMANI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in danışmanlığını da yapan Niyazi Kızılyürek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın çözüm çabalarına destek amacıyla kurulan heyete de girmişti.

- Lefkoşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Niyazi Kızılyürek, Milletvekili, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasını Daha Önce 6 Kez Bıçaklayan Cani, Bu Sefer 3 Yerinden Bıçakladı Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti

Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 22:34:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıslı Türk Akademisyen, Rumların Listesinden 'Ap' İçin Milletvekili Adayı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]