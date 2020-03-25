Son Dakika › Dünya › Kıbrıslı Türk, İngiltere'de koronavirüsten öldü - Son Dakika Dünya
Kıbrıslı Türk, İngiltere'de koronavirüsten öldü
6 saat önce
İNGİLTERE'de 63 yaşındaki Yıldıray Faik, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İNGİLTERE'de 63 yaşındaki Yıldıray Faik, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldıray Faik'in ölümünü kayınbiraderi Tunay Yunak sosyal medyadan açıkladı.
Sosyal medyada paylaşım yapan Tunay Yunak, "Arkadaşlar kayınbiraderimi İngiltere'de kalp ameliyatı nedeniyle uzun süredir yattığı hastanede koronavirüs teşhisiyle kaybettik. Çok üzgünüz. İngiltere sağlık sisteminin acizliğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi