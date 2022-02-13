Kıbrıslı Türkler, İngiltere Avam Kamarası Başkanı Hoyle'dan KKTC'yi de ziyaret etmesini istiyor - Son Dakika

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Avam Kamarası Başkanı Lindsey Hoyle'dan adaya yapacağı ziyaret sırasında KKTC'ye de gitmesini istedi.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyinden (CTCA) yapılan açıklamada, "İngiltere, Kıbrıs müzakerelerinde garantör. Biz Kıbrıslı Türkler olarak, Parlamento Başkanı Lindsey Hoyle'un Kıbrıs'ı ziyaret ederken bu değerli fırsatı değerlendirmesini ve ziyaretini kuzeydeki Kıbrıslı Türk yetkilileri de kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz."denildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs'a yapılacak bir ziyaretin "eşitliği göstereceği ve KKTC ile İngiltere arasında yeni müzakereler için olumlu bir adım olacağı" belirtildi.

Genç Kıbrıslı Türkler Derneğinin açıklamasında ise "İngiltere'yi temsil edenlerin, Kıbrıslı Türkler'e ve Kıbrıslı Rumlar'a eşit davranması önemli. Ne yazık ki İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıslı Türkler'e karşı sistematik olarak ayrımcılık yapılan ve ırk temelli önyargılı bir politika uyguluyor." ifadesine ver verildi.

Metinde Hoyle'un olası bir ayrımcılıktan kaçınmak için Kıbrıslı Türk temsilcilerle de görüşmesinin hayati önem taşıdığı savunularak, "Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkleri temsil etmiyorlar, asla temsil etmediler ve asla etmeyecekler." denildi.

Hoyle, 14 Şubat'ta Güney Kıbrıs Rum Kesimine resmi bir ziyaret yapacak. 3 gün sürecek ziyaret sırasında Hoyle'un, adadaki İngiliz üslerini ziyaret etmesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.