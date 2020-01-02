Son Dakika › Güncel › 'Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız' - Son Dakika
"Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız"
(İHA)
Son Dakika Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar Hande Yener, siyah tüllü mini elbisesiyle hayal kırıklığına uğrattı Erdoğan'ın "Muharrem İnce'ye dava açın" çağrısına sadece 9 vekil uydu Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar