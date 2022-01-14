Üye Girişi
Kibrit kutusu koleksiyonuyla "ömür kumbarası"nda da anılar biriktirdi - Son Dakika

Kibrit kutusu koleksiyonuyla "ömür kumbarası"nda da anılar biriktirdi

14.01.2022 11:09

Konya'da, 10 yaşından beri 5 bin kibrit kutusu biriktiren Mehmet Şimşek, koleksiyonunu büyütme tutkusuyla Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce dost edindi.

Konya'da, 10 yaşından beri 5 bin kibrit kutu su biriktiren Mehmet Şimşek, koleksiyonunu büyütme tutkusuyla Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce dost edindi.

Çocuk yaşlarda başladığı kibrit kutusu biriktirme merakını ilerleyen yıllarda koleksiyona çeviren 66 yaşındaki Şimşek, farklı ülkelerin kibritlerine de ilgi duymaya başladı.

Şimşek, zaman içinde dünyanın farklı yerlerinde yabacı dostlar edinerek, 15 ülkeden koleksiyonuna kattığı her yeni kibritle "ömür kumbarası"nda da anılar biriktirdi.

Üzerinde farklı ülkelerden kültür varlıklarının, önemli kişilerin, tarihi yapıların, manzaraların, motiflerin ve topluma ulaştırılmak istenilen mesajların yer aldığı, en eskisi 1928'e ait 5 bin kibrit kutusu, Türkiye ve dünya tarihinin son yüzyılından izler taşıyor.

Esnaf emeklisi Şimşek, kibrit kutusu dışında, gazoz kapağı, kartpostal, anahtarlık, para, pul, meyve ve su şişesi etiketi, kalem ile oyuncak arabaların da koleksiyonunu yapıyor.

Hedefi müze açmak

Mehmet Şimşek, AA muhabirine, 1966'da hobi olarak başladığı biriktirme merakının zamanla koleksiyonerliğe dönüştüğünü söyledi.

Farklı çeşitlerde 20'den fazla koleksiyonu olduğunu belirten Şimşek, bunların içinde kibrit kutularının ağırlıkta olduğunu ve ilerde müze açmayı hedeflediğini kaydetti.

Şimşek, koleksiyonunu büyütmenin çok masraflı olduğunu, bazen emekli maaşının da yetmediğini ancak farklı bir şey gördüğünde dayanamayıp mutlaka aldığını dile getirdi.

Elinde asırlık kibritler bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, " Tekel'in 1930'lu yıllara ait kibritleri var. Daha eski olanlar da var. Mesela 1928'in Malezya kibriti var. Çok ilginç bir yapısı var. İçi dışı çekmecesi dahil tamamen ahşap. Şimdiki gibi karton değil. Eski dönemlerin kibritleri çok revaçta. Sonraki dönemler daha basit. Bulabildiğim kadarıyla toplamaya devam edeceğim." diye konuştu.

"Kibritler bir yerde kültürümüzü anlatıyor"

Farklı ülkelerle kibrit takası yaparak kültür etkileşimi de yaşadıklarına dikkati çeken Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılında başka ülkelerle kibrit takası yapmaya başladım. Satın alma diye bir şeyimiz yok. Ben elimde bulunanları gönderiyorum, onlar da kendi kibritlerinden gönderiyor. Kibritler bir yerde kültürümüzü anlatıyor. Biz de yabancı kültürleri öğreniyoruz. Mesela Yunanistan'da kibrit üretimi yok. Dünyanın belli yerlerinde yaptırıyorlar. Hacivat ile Karagöz'ü onlar da sahiplenmişler. Yunanistan'dan gelen kibritlerde Hacivat ile Karagöz var. İran'dan gelen kibritlerin üzerine milattan önce üretilip kullanılan paraları basmışlar. Neredeyse 10-15 ülkeye kibrit gönderdim. Bunlar arasında Hindistan, Yunanistan, İran, Endonezya, Rusya, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Ukrayna gibi birçok ülke var."

Şimşek, kibrit koleksiyonu sayesinde farklı ülkelerden insanlar tanıdığını ve çok güzel dostluklar kurduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Koleksiyonumda 5 binden fazla kibrit biriktirdim ama bunun yanında ömür kumbaramızda da birçok anı biriktirdik. Tabii bu anılarımızın her birinin ayrı bir değeri, ayrı bir yeri var. Yurt dışındaki arkadaşlarımızla candan, ciğerden dostluklarımız oldu. Beni ülkelerine davet ettiler. Ben de onları davet ettim. Basit bir kibritten ziyade insanların kalbini kazanıp birbirimizin değerini kıymetini anlıyoruz. Pandemi olmasaydı buraya ziyarete geleceklerdi. Ben de gidecektim. Bunlardan iyi anı olmaz bence."

"Bir tanesinin çöpüne dahi kıyamıyorum"

Maddi değeri yüksek kibritleri bulunduğunu ancak en basiti de dahil gözünde hiçbirinin birbirinden farkı olmadığını, her birinin bir çöpüne bile kıyamadığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eğer bu kibritlerin başına herhangi bir şey gelirse, Allah korusun yangın çıksa veya çalınsa gerçekten çok mağdur olurum. Bir tanesinin çöpüne dahi kıyamıyorum. Bunları bu şekilde bir araya getirinceye kadar ne emekler verdiğimi bir ben biliyorum. Onları kaybetme ihtimalini bile düşünmek istemiyorum. Onlara bir şey olursa yıkılırım."

Kibrit kutusu koleksiyonuyla ömür kumbarası nda da anılar biriktirdi
Kibrit kutusu koleksiyonuyla ömür kumbarası nda da anılar biriktirdi
Kibrit kutusu koleksiyonuyla ömür kumbarası nda da anılar biriktirdi

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Mehmet Şimşek, DOST Partisi, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kibrit kutusu koleksiyonuyla 'ömür kumbarası'nda da anılar biriktirdi - Son Dakika


Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi         
11:54
Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi? Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?         
11:40
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar         
10:49
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:54 Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusundan sonra yüzde 10'dan fazla değer kazandı
11:53 Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi
11:40 Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?
11:35 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını duvarlara vurdu
11:28 Saat 11.30! Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
11:26 Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı
11:19 Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın
11:08 Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz
11:00 Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum
10:44 Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 11:58:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kibrit kutusu koleksiyonuyla "ömür kumbarası"nda da anılar biriktirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement