Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı - Son Dakika
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Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı

07.10.2022 15:39

Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı Kocaeli'de kibritle oynayan çocuğun çıkardığı yangın önce bir otomobile, ardından da kamyonete sıçradı.

Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı

KOCAELİ - Kocaeli'de kibritle oynayan çocuğun çıkardığı yangın önce bir otomobile, ardından da kamyonete sıçradı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, kamyoneti yanmaktan son anda sürücüsü kurtardı.

Olay Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçların yanında kibritle oyun oynayan küçük çocuk yangın çıkardı. 26 AFF 955 plakalı Tofaş marka otomobilde başlayan yangın bir süre sonra otomobilin yanında bulunan 34 KMV 83 plakalı İveco marka kamyonete sıçradı. Kamyonetin kasasındaki brandalarının tutuştuğunu fark eden, sürücü ise kamyoneti bulunduğu yerden çıkartarak yanmasını önledi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere teslim olan otomobili söndürme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı - Son Dakika

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