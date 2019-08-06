Kibritle oynayan Emirhan, yüzünden yaralandı
55 dakika önce
Kibritle oynayan Emirhan, yüzünden yaralandıBursa'nın Orhaneli ilçesinde, kibritle oyun oynayan 8 yaşındaki Emirhan Doğan, yüzünden yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
Kibritle oynayan Emirhan, yüzünden yaralandı Bursa
'nın Orhaneli
ilçesinde, kibritle oyun oynayan 8 yaşındaki Emirhan Doğan, yüzünden yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde kibritle oyun oynayan Emirhan Doğan, bir anda kibritlerin tamamının tutuşması sonucu yüzünden yaralandı. Durumu fark eden çocuğun ailesi ve komşuları küçük çocuğun yardımına koştu. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emirhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Küçük Emirhan, 5 gün önce açılan Yanık Ünitesi'nin ilk hastası oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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