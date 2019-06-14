Kibritle tüp kaçağı kontrolü faciaya yol açıyordu

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Kadın kaptan 5'inci kez uzaklaştırıldı! "6 yıl aptal yerine koyup köşeye saklanmak yok"

7 yaşındaki çocuğun oyun oynarken kopardığı parmağını AFAD ve itfaiye ekipleri buldu

Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti