Kibyra'da Roma dönemine ait Serapis büstüyle Asklepios heykelciği bulundu - Son Dakika

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait mermer Serapis büstüyle Asklepios heykelciği bulundu.

2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, 'Kahraman savaşçıların ve hızlı atların şehri' olarak anılan, Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru'nun kazı başkanlığını yaptığı antik kentte iki önemli eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazı alanını ziyaret eden Burdur Valisi Ali Arslantaş, kazıda ortaya çıkarılan 'Serapis' ve 'Asklepios' isimli eserler hakkında bilgi aldı. Vali Arslantaş, Burdur Müzesi'nde sergilenecek yeni eserler için kazı ekibini kutlayarak, devam eden çalışmalarda da başarılar diledi.