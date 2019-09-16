Kiçir'de Çerkes festivali coşkusu

Farklı kültürler Kütahya'da bir araya geldi

Simav'ın Kiçir köyü 7'nci kez Çerkeslere ev sahipliği yaptı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, 7'nci Çerkes festivali yapıldı.

Türk kültüründen renkli görüntülere sahne olan festivale, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer'in yanı sıra ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Simav Kaymakamlığı ve Simav Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikler, Kafkas Halk Dansları gösterileriyle başladı. Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan "Her etnik grubun kültürlerini yaşatabilmesi adına 7'nci Çerkes festivalini düzenledik. Kiçir Hable, Balıkesir, Manisa, Kütahya il sınırlarının sac ayağı diyebileceğimiz bir bölgede, bin 60 rakımlı yaylada bulunan şirin, güzel, 106 haneli bir köyümüzdür" dedi.

Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni ve Naşa Yarenlerinin gösterilerinden sonra, bir konuşma yapan 26'ncı dönem AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı "Kiçir köyü, doğal güzellikleriyle, insanlarının samimiyetiyle hepimizde önemli bir yer bıraktı. Biz bu köyü gerçekten çok sevdik. Bir çok hizmetlerin gerçekleşmesine de vesile olduk, şu anda bu hizmetleri görmek bizleri mutlu ediyor. Hiç bir gücün önünde boyun eğmeme mücadelesi verirken, İmam Şamil gibi önderlerin sözleri bizim için önemlidir. Çerkes kültürünü koruyan, Kafkasya'dan gelen bu topluluklar kendi kültürlerini burada yaşatma mücadelesi veriyor" şeklinde konuştu.

Kafkas oyunlarıyla devam eden etkinlikte kürsüye gelen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kiçir köyünün öğretici bir özelliği olduğunu ifade etti. Kaymakam Halim "Çalışkan insanları, güzel doğası, güzel adetleri, güzel geleneklerini tanıdık. Bu kültürü yaşayan ve yaşatan, yaşanması için emek veren herkese selam olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kafkas halk danslarının yeni oyunlarından sonra Simav Okçuluk Kulübü Başkanı Süleyman Akif Ünlü ve ekibinin okçuluk gösterileri ile Sındırgı atlı cirit ekibinin oyunları vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Simav Eynal Mehteran Takımının sunumuyla, festivale katılan yöresel ürün pazarının tanıtımları yapıldı.

Kiçir'de 7'ncisi düzenlenen Çerkes festivalinin bir değerlendirmesini yapan Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer "Bugün Simav'ın Kiçir köyünde, 7'nci Kiçir festivali düzenlendi. Simav Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, bundan önceki festivallere nazaran, bu yıl ilk defa farklı kültürler de Kiçir festivalinde buluştular. Bugün yapılan bu etkinlikte, her zamanki gibi Kiçir halkımızı sevecen, misafirperver ve çok candan bulduk. Bundan böyle de bu tür etkinliklerin, yine Kiçir bünyesinde, farklı kültürleri bir araya getirmek suretiyle devamını getirmeyi arzuluyor ve destekliyoruz" diye konuştu.