Son Dakika Haberleri: Kiçir'e "Yılın Örnek Köyü" Ödülü

Kiçir'e "Yılın Örnek Köyü" Ödülü

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı Kiçir köyü, Uluslar arası Kafkas Derneği (UKD) tarafından yılın örnek köyü seçildi.

Kiçir'e
Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı Kiçir köyü, Uluslar arası Kafkas Derneği (UKD) tarafından yılın örnek köyü seçildi.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, Kiçir köyünün son üç yılda yatırım birincisi olduğunu ifade etti. Buhan " Her yıl gerçekleştirdiğimiz geleneksel Çerkes şenlikleri ve muhteşem doğasıyla, Kafkas geleneklerini yaşatan köyümüzü, Uluslar arası Kafkas Derneği, 2018 yılı örnek köyleri arasına almıştır. Kiçir köyüne bu ödülü layık gören UKD Başkanı Oğuz Berk ve organizasyon komitesinin çok değerli üyelerine, Kiçir Hable adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Simav, Kütahya, Güncel
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