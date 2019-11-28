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Kiçir Kooperatifi'nden alabalık üretim projesi

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki bin 70 rakımlı Kiçir Köyü'nde alabalık üretimi için proje çalışması başlatıldı.

Kiçir Kooperatifi'nden alabalık üretim projesi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki bin 70 rakımlı Kiçir Köyü'nde alabalık üretimi için proje çalışması başlatıldı.


Kiçir köyü Muhtarı Rauf Buhan, "Dünyaca merak edilen ve ilgi odağı haline gelen, Kütahya'nın en popüler köyü Kiçir, yeni projelerle gündeme geliyor. Kafkas Vakfı kurucularından yazar Mehdi Çetinbaş, Alabalık üretimi yapan Yapağılı Köyü Kooperatif başkanı Özden Çelik ve beraberindeki Lütfü Şimşek, Bahattin Şimşek, Salih Eran, Kiçir köyünde yapımı planlanan alabalık üretimi konusunda kooperatif başkanımız Fuat Çetinkaya ile görüş alış verişinde bulundular. Köyümüzün yüksek rakımdaki Ak dağın eteğinde bulunması alabalık üretimi için uygun olup, projenin hayata geçmesiyle ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Özden Çelik, Kütahya, Simav, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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