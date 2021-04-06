Kiçir köyüne spor salonu
06.04.2021 10:34
Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kiçir köyünde, yapımı yarım kalan spor salonu için sağlanan ödeneğin ardından yapım çalışmaları yeniden başlatıldı.
Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kiçir köyünde, yapımı yarım kalan spor salonu için sağlanan ödeneğin ardından yapım çalışmaları yeniden başlatıldı.
Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, bir süre önce projelendirilen spor salonu için, gerekli ödeneğin sağlandığı ve yapımına yeniden başlandığını belirtti. Buhan " Simav Kaymakamlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğince yürütülen proje kapsamında, çok amaçlı spor salonumuzun çelik konstrüksiyon çatı düzeni tamamlandı. Bu eserin köyümüze kazandırılmasında emeği geçen başta Kütahya Valisi Ali Çelik olmak üzere, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'e, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'a, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri'ne ve İl Genel Meclisi Üyeleri'ne köyümüz Kiçir Hable adına teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz