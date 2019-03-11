Son Dakika Haberleri: Kiçir "Yılın Örnek Köyü" Ödülünü Aldı

Kiçir "Yılın Örnek Köyü" Ödülünü Aldı

40 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı Kiçir köyü, Uluslar arası Kafkas Derneği (UKD-Internatıonal Caucasıan Assocıatıon ) tarafından yılın örnek köyü seçilerek ödüllendirildi.

Kiçir
Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı Kiçir köyü, Uluslar arası Kafkas Derneği (UKD-Internatıonal Caucasıan Assocıatıon ) tarafından yılın örnek köyü seçilerek ödüllendirildi.

Kiçir köyünün son üç yılda yatırım birincisi olduğunu belirten Muhtar Rauf Buhan "Muhteşem doğasıyla, Kafkas geleneklerini yaşatan köyümüz, Uluslararası Kafkas Derneği (UKD - Internatıonal Caucasıan Assocıatıon ) tarafından yılın örnek köyü olarak seçildi. Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk tarafından takdim edilen ödülü, Kiçir Hable adına aldım. Bu anlamlı ödüle Kiçir köyünü layık gören organizasyon komitesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Simav, Kütahya, Güncel
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