Son Dakika Haberleri: Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 17 madalya
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Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 17 madalya

6 saat önce

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Antalya'da devam eden Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazandıklarını, finalde mücadele edecek 2 sporcunun da altın madalya kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 17 madalya, System.String[]

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Antalya'da devam eden Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazandıklarını, finalde mücadele edecek 2 sporcunun da altın madalya kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

Antalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası devam ediyor. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türk sporcular şu ana kadar 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olma üzere toplamda 15 madalya kazandı. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonada 2 madalya daha garantilediklerini belirtti. Salim Kayıcı, yarın sona erecek turnuvada finale yükselen 2 Türk sporcunun mücadelesinde de altın madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Şampiyonaya 70 ülkeden katılan bin 250 sporcuya Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdiklerine değinen Kayıcı, sporseverlerin 30 Kasım Dünya Kick Boks Günü'nü de kutladı.Dünya Kick Boks Federasyonu'nun genel kurulunda asbaşkanlık görevine seçildiğini hatırlatan Kayıcı, "Türkiye'ye camiamıza hayırlı olsun. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Federasyonu'nun genel kurulunda aday oldum ve başkan seçildim. Bizim kick boks sporunun, dünya kick boksuna entegresi açısından çok önemli. Dünyada kick boks sporunda Türklerin daha fazla etkin olması bize güç katacaktır. Benimle 8 arkadaşım da uluslararası kick boks camiasında önemli görevlerde yer alacak" diye konuştu.


Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:48 Kaynak: DHA
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