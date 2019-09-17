Son Dakika Haberleri: Kick Boks Gençler Avrupa ikincisi oldu
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Kick Boks Gençler Avrupa ikincisi oldu

41 dakika önce

Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Barış Gözütok ikinci oldu.

Kick Boks Gençler Avrupa ikincisi oldu, System.String[]

Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Barış Gözütok ikinci oldu.


Macaristan'da yapılan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ilimiz sporcusu Barış Gözütok Avrupa ikincisi oldu. Düzce Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü ve Milli Takım Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan "Barış Gözütok uzun zamandır yapmış olduğu çalışmaların ardından ilimize Avrupa derecesi getirerek bizi gururlandırdı. Daha çok milli sporcu çıkarmamız için çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca uluslararası derece elde etmek içinde elimizden geleni yapacağız. Yeter ki bu gençlerimize destek olunsun" dedi. - DÜZCE

Macaristan, Avrupa, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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