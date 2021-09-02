Kick Boks Hakemi Fatma Çakır'a Balkan Şampiyonası'nda görev

Kütahya'da 3. Kademe Kick Boks Antrenörü ve milli hakem olarak görev yapan başarılı hakem Fatma Çakır, Kick Boks Federasyonu tarafından Makedonya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda hakem olarak görevlendirildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun hemen hemen tüm organizasyonlarına görevlendirilen Fatma Çakır'ın şampiyonanın sonunda bundan sonraki kariyeri Uluslararası Hakem statüsünde devam edecek.

Kütahya'da aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü uhdesinde ve Halk Eğitim Merkezi adına antrenör olarak çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyespor'un da antrenörü olan Fatma Çakır haftada 4 gün yaptırdığı antrenmanlarla gençleri Kick Boks alanında yetiştirmeye devam ediyor.

Fatma Çakır'ın öğrencileri Kütahya'da yapılan ve 15 ilden 400'e yakın sporcunun katıldığı İller Arası Zafer Kupası Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya aldılar. - KÜTAHYA