Son Dakika Haberleri: Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için ringe çıkacak
Son Dakika Spor Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için ringe çıkacak

Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için ringe çıkacak

1 saat önce

Kick Boks Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, ringe Mehmetçik için çıkacak.

Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için ringe çıkacak, System.String[]

Kick Boks Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, ringe Mehmetçik için çıkacak.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, 19-27 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan kadın ve erkek milli takımı, organizasyona 53 sporcu ile katılacak. Mehmetçiklere "selam" gönderen milli takım, alacakları madalyaları onlara armağan edecek.

Kamp Müdürü Metin Öztürkalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıklarının güzel geçtiğini söyledi.

Kampın son günlerine geldiklerini belirten Öztürkalan, "Sporcularımız şampiyonaya hazır. Şampiyonaya Low King, K1 ve Light Contack branşlarında 53 sporcuyla katılıyoruz. Hedefimiz, güzel maçlar yaparak dünya şampiyonu çıkartıp madalyalarımızı ülkemize hediye etmek." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Antrenörü Mustan Özkaran da kampın güzel geçtiğini anlatarak, "Şu anda Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Askerlerimiz, kahraman ordumuz cephede mücadele veriyor, biz de inşallah ringlerde savaş vereceğiz. Biz ülkemizi, bayrağımızı ve sporumuzu seviyoruz, bu ülkeye hizmet etmek birileri için görev olabilir ama bizim için bir borçtur. Ne borcumuz biter, ne de sevdamız." diye konuştu.

Milli sporculardan Nagihan Kalyoncu ise tekrar dünya şampiyonu olmak istediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"2017'de Macaristan'da dünya şampiyonu olmuştum. Allah nasip ederse Bosna Hersek'te yapılacak dünya şampiyonasında tekrar bayrağımı göndere çektireceğim. Motivasyon kampımızın sonuna geldik. Allah nasip ederse Bosna Hersek'e gideceğiz. Orada, Türkiye'yi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Buradan Türk askerine ve Mehmetçik'imize selam ve saygılarımı gönderiyorum."

Avrupa ve dünya şampiyonu Nurettin Diler de 2008'den beri milli takımda yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Hedefimiz, Bosna Hersek'te yine dünya şampiyonu olup ülkemizin bayrağını en üst seviyeye çıkartmak, İstiklal Marşı'mızı bütün milletlere dinletmek. Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm askerlerimize, polisimize, kolluk kuvvetimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah biz de dünya şampiyonasında madalyaları alarak onlara moral kaynağı olmak istiyoruz."

Dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanan Kadir Altay da "Allah'ın izniyle dünya şampiyonu olup ülkeme en iyi madalyayı getireceğim. Kendime inanıyorum, çok çalıştım. Buradan askerlerimize selam gönderiyorum. Biz de Allah'ın izniyle vatanımızı, milletimizi savunup geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bosna - Hersek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:45 Kaynak: AA
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