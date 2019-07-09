Son Dakika Haberleri: Kick boks müsabakalarından altın ve bronz madalyayla döndüler
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Kick boks müsabakalarından altın ve bronz madalyayla döndüler

22 dakika önce

Erzurum'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında 4 bin sporcunun iştirakiyle yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Mudanyalı Bilal Dural Türkiye birincisi oldu.

Kick boks müsabakalarından altın ve bronz madalyayla döndüler, System.String[]
Erzurum, Türkiye, Spor
Erzurum'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında 4 bin sporcunun iştirakiyle yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Mudanyalı Bilal Dural Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun iştirakiyle Erzurum'da yapıldı. Şampiyonaya Mudanya Klas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nden katılan 54 kiloda Bilal Dural, Low Kick Dünya Şampiyonası için yapılan elemelerde rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bilal Dural, eylül ayında Bosna Hersek'te yapılacak "Dünya Büyükler Low Kick Kickboks Şampiyonasında milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Klas Spor kulübü, şampiyonadan 1 altın,2 bronz madalya ile dönmenin sevincini yaşıyor. Antrenör Necati Şimşek, "Şampiyon Bilal Dural haricinde Emir Cengiz ve Hazal Altuntaş'ı da tebrik ediyorum. Kendilerinden daha büyük başarılar bekliyorum" diyerek kazanılan başarıyı Mudanya ve Bursa sporuna armağan ettiğini söyledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:41 Kaynak: İHA
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