Son Dakika Haberleri: Kick Boks şampiyonasında 28 sporcu madalya aldı
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Kick Boks şampiyonasında 28 sporcu madalya aldı

10 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yapılan Kick Boks Şampiyonasına 250 sporcu katıldı.

Kick Boks şampiyonasında 28 sporcu madalya aldı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yapılan Kick Boks Şampiyonasına 250 sporcu katıldı.

Atatürk Spor Salonunda yapılan Kick Boks Şampiyonasında 250 sporcu kıyasıya mücadele etti. Şampiyona sonrası 18 sporcu altın madalya, 7 sporcu gümüş madalya ve 3 sporcu bronz madalya kazandı. Bir birinden keyifli ve renkli müsabakaların oynadığı şampiyona sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini tek tek aldılar. Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, " 14-18 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de yapılan 250 sporcunun katıldığı Kick Boks Şampiyonasında Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 18 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmışlardır. Sporcularımızı almış oldukları derecelerden dolayı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
Kayseri, Spor
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