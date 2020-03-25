Kick boks şampiyonu Ayşe Turan köyünde odun kırarak form tutuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kick boks şampiyonu Ayşe Turan köyünde odun kırarak form tutuyor - Son Dakika Spor

Kick boks şampiyonu Ayşe Turan köyünde odun kırarak form tutuyor

6 saat önce

Bursa'da üniversite öğrenimini sürdüren kick boksçu Ayşe Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında verilen 3 haftalık arada, Bilecik'teki köyünde hayvanlara yem taşıyıp odun kırarak kondisyon topluyor.

Kick boks şampiyonu Ayşe Turan köyünde odun kırarak form tutuyor, System.String[]

Bursa'da üniversite öğrenimini sürdüren kick boksçu Ayşe Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında verilen 3 haftalık arada, Bilecik'teki köyünde hayvanlara yem taşıyıp odun kırarak kondisyon topluyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğrenimini sürdüren 18 yaşındaki Turan, son olarak ocak ayında Antalya'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda low kick bayanlar kategorisi 65 kiloda şampiyonluğu elde etti.

Daha önce başka ulusal ve bölgesel turnuvalarda da kupa ve madalyalar kazanan, milli formayı giyme hedefi için çalışmalarını kesintiye uğratmak istemeyen Turan, ailesinin yaşadığı Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Güde köyünde antrenmanlarını sürdürüyor.

Ayşe Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksla 4 yıl önce kardeşini antrenmanlara götürürken tanıştığını söyledi.

Bu sporu severek yaptığını belirten Turan, "Antrenmanlara yeni başlamışken 1 ay içinde müsabakalara çıktım. Bu spor tam olarak beni anlattığı için başarılı oldum diyebilirim. Bireysel olmayı, tek başıma savaşmayı seviyorum, bu şekilde bu spora bağlandım." dedi.

Hayatını kick boksa adadığını vurgulayan Turan, başarılarını devam ettirmek için her gün çalıştığını dile getirdi.

Sporun hayatının her alanında olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Okullar tatil olduğu için köydeki evime geldim. Okullar tatil olsa da spor her zaman devam ediyor benim için. Güç ve kondisyon çalışmalarıma hayvanlarımıza yem taşıyarak, odun kırarak devam ediyorum. Hocam da sağ olsun bana destek oluyor. Mümkün olduğunca koşmaya çalışıyorum, annem de benimle yürüyüşe çıkıyor. Evde yatarak ne virüsle ne de başka bir şeyle baş edebiliriz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Evde dinlendiğimiz sürece kondisyon düşüyor, bu süreçte daha iyi çalışıp durumumuzu daha üst seviyeye taşıyabiliriz."

Antrenöründen canlı bağlantıyla destek

Pazaryeri Spor Kulübü Başkanı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile kulübün antrenörü Fehmi Piliç de bu süreçte canlı bağlantılarla Turan'a destek oluyor.

Milli sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ayşe Turan'a destek olmaya çalıştığını belirten Piliç, "Sporcularımızla ara tatile girdik ama herkes bireysel olarak evlerinde çalışmasını yapıyor. Biz de onlara telefonla ya da görüntülü görüşmelerle destek olup yönlendirme yapıyoruz. Ayşe de çalışmalarını çok iyi sürdürüyor, ben arayıp yapması gerekenleri anlatıyorum, o da uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Ayşe Turan'ın babası Metin Turan ise kızının tatili fırsata çevirdiğini anlattı.

Kızının, günün her saati arı gibi çalıştığını söyleyen Turan, performansını yükseltip milli takıma seçileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Ayşe Turan, Bilecik, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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