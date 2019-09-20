Kick boks sporcuları yaylada dünya şampiyonasına hazırlanıyor
22 dakika önce
Gençler Kick Boks Milli Takım sporcuları Burdur'un Kemer ilçesindeki Akpınar yaylasında çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:48 Kaynak: AA
Gençler Kick Boks Milli Takım sporcuları Burdur'un Kemer ilçesindeki Akpınar yaylasında çalışmalara başladı.
Sporcular, 28 Eylül-06 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası için Kemer Belediyesine ait tesise geldi.
Antrenör Mehmet Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den 7 sporcunun şampiyonaya katılacağını belirtti.
Hedeflerinin altın madalya olduğunu dile getiren Aygün, dünya şampiyonluğunu kazanacaklarını kaydetti.
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