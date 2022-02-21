Kick Boks'ta büyük heyecan devam ediyor

Uzak doğu sporlarında Aşkın Kahveci, İsmail Altay, Özcan Mermer gibi efsane isimleri yetiştiren ve sporun başkenti haline gelen Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının ilk aylarında yine büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonası yarı final müsabakaları sona ererken, final heyecanı yaşanıyor. Kadınlarda 7 sıklet ve erkeklerde de 14 sıklette yarı final heyecanı sona ererken, final müsabakalarında kıyasıya mücadeleler başladı.Organizasyonda ayrıca Azerbaycan ve İranlı Kick Bokscuların karşı karşıya geldiği sıklette Süper Fight heyecanı geceye damgasını vuracak.

TARİHSEL DOKU KONSEPTLERİ SERGİLENDİ

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan İzmit Saat Kulesi, Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi ve 16'ncı yüzyıl Osmanlı Döneminde Kilez deresi üzerinde kurulmuş beş gözlü kesme taş köprü görsellerinden oluşan tarihsel doku konseptleri şampiyonaya ayrı bir renk kattı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Kocaeli'de geniş bir katılımla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyona 25 ilden 21 kadın ve 92 erkek olmak üzere toplam 113 Kick Bokscu katıldı. Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nda sporcular 23 sıklette yarıştı. Müsabakaları Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve sporseverler büyük ilgiyle izledi.

BAYANLAR K1 RULES 7 SIKLETTE FİNAL

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonasında 23 sıklette 46 Kick Bokscu final heyecanı yaşadı. 73 kg Erkek K1 Rules Aykhan Mammadov (Azerbaycan) ile Majid Sadah (İran), Süper Fight heyecanı yaşattı. Eleme ve yarı final müsabakaları sonucunda K1 Rules Bayanlarda 50 Kilo Dilan Güneş (İstanbul) ile Afra Adıyaman (Sakarya), 52 Kilo Melek Altınsöz (İzmir) ile Seda Demiryapan (İstanbul), 54 Kilo Gamze Kotuk (Mersin) Şeymanur Tok (Kocaeli), 64 Kilo Beyza Özkul (Kocaeli) ile Müge Değirmenci (Ankara), 66 Kilo Mürvet Turan (Bursa) ile Kübra Aksoy (İzmir), 70 Kilo Sabriye Gür (Konya) ile Hatice Mert (İzmir), +70 Kilo Begüm Uzun (Kocaeli) ile Gözdenur Balkan (Balıkesir) finalde eşleşti.

ERKEKLER K1 RULES 14 SIKLETTE FİNAL

Erkekler K1 Rules 52,7 Kilo Onurkan Yılmazer (Sakarya) ile Yunus Emre Kılıç (İzmir), 58,2 Kilo Nesimi Yılmaz (Antalya) ile Ozan Güneş (Kocaeli), 60 Kilo Emre Ayvaz (İstanbul) ile Umut Başar Karabulut (Kocaeli), 62,3 Kilo Fethullah Buhara (Kocaeli) ile İzzet İlyaslı (Antalya), 64,5 Kilo Sefa Köksal (Kırşehir) ile Metiner Sıvacı (Adana), 66,8 Kilo Yunus Hilal (Van) ile Ali İhsan Özdemir (Muğla), 69,1 Kilo Mehmet Tecir (Kayseri) ile Doğan Kılıç (Eskişehir), 71,8 Kilo Bayram Ali Sezer (Antalya) ile Alparslan Balak (İstanbul), 75 Kilo Yusufcan Demir (Antalya) ile Doğukan Kocatürk (İstanbul), 78,1 Kilo Rasim Mert Manap (Afyon) Yakup Kılıç (Diyarbakır), 81,4 Kilo Berkay Durdurak (Bursa) ile Barış Türkmen (İstanbul), 85,1 Kilo Burak Dündar (İstanbul) ile Fatih Şeliman (İstanbul), 88,6 Kilo Ahmet Uğur (Konya) ile Ozan Alpaslan (Bursa), 94,1 Kilo Uğur Sönmez (İstanbul) ile Muammer Can Şahin (Kocaeli), +94,1 Kilo Alihan Koyucu (Konya) ile Yunus Aldemir (Kocaeli) finale çıktı.