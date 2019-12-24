Kick Boks'ta Milaslı 5 öğrenci il birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kick Boks'ta Milaslı 5 öğrenci il birincisi oldu - Son Dakika Spor

Kick Boks'ta Milaslı 5 öğrenci il birincisi oldu

6 saat önce

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Kick Boks İl Şampiyonası düzenlendi.

Kick Boks'ta Milaslı 5 öğrenci il birincisi oldu, System.String[]

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Kick Boks İl Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Milas'ı temsil eden 5 öğrenci kendi kilolarında il birincisi oldu.


Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonuyla Muğla Atatürk Spor Salonu'nda Muğla Okul Sporları Gençler Kick Boks müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalarda Milas'ı yaklaşık 30 öğrenci temsil etti. Öğrencilerden; Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Sena Gündoğdu 50 kilogramda, Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Abdullah Gökçe 63 kilogramda, Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdulsamet Özdemir 71 kilogramda, Sınav Anadolu Lisesi'nden Dilara Turan 60 kilogramda ve Anadolu Lisesi'nden Mehmet Furkan Çınar ise 67 kilogramda İl birincisi olurken, 9 öğrenci il ikincisi, 8 öğrenci ise il üçüncüsü olma başarısını gösterdi.


Elde edilen başarının ardından öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Okul idarecilerimizi, beden eğitimi öğretmenlerimizi, kulüp antrenörlerimizi ve başarının mimarı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bölge müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
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