Kick Boks Takımından Büyük Başarı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Takımı, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 14-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 'Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'ndan başarı ile döndü.

Milli takım seçmelerinde uygulanan puan sisteminin uygulandığı ve 81 ilden 1527 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada; HBB sporcularından Ebru Bildik, Nazlı Sertel ile Meltem Ulaş kendi kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın sonunda HBB Kick Boks Takımı Antrenörü Ali Nail Akman, spora ve sporcuya desteğini hiçbir zaman esirgemeyen HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kurt, son olarak Eskişehir- Bilecik Eczane Teknisyenleri Derneği (EBET) ve Odunpazarı Kent Konseyi buluştu.

Aladdin Cafe'de gerçekleşen buluşmaya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, EBET Başkanı Metin Yıldız ile çok sayıda EBET üyesi katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Kurt, son 5 yılda Odunpazarı Belediyesi'nde yaptıkları çalışmalar ile gelecek dönemde yapacakları projeleri anlattı.

Odunpazarı Belediyesi'nde taşeronu aradan çıkarmaya çabalayan bir sistem oluşturduklarını ifade eden Başkan Kurt, "Artık işlerin çoğunu kendimiz yapıyoruz. Buluştuğumuz bu cafe de örneklerinden biri. Bu cafe Odunpazarı Belediyesi'nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletiliyor. Aracı yok ve o nedenle burada çay 1 lira. Başka yerlerde şimdi çay 3.5 lira. Biz burada hem vatandaşlarımızın az para ile vakit geçirebilecekleri bir yer ürettik hem de burayı ekonominin içine kattık. Biz halkçı, sosyal demokrat belediyeciliği böyle uyguluyoruz" dedi.

"HAMAMYOLU PROJESİ TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI MİMARİ PROJESİ"

Konuşmasında Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesine de değinen Başkan Kazım Kurt, Hamamyolu Projesinin Türkiye'nin en başarılı mimari projesi olduğunun altını çizdi.

Hamamyolu Projesi ile Eskişehir'de yeni bir sosyal mekan yarattıklarını söyleyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Yeniledik, değiştik, değiştirdik. 2014'de orada hangi ocaktan geldiği, hangi suyla demlendiğini bilmediğin çayı 3.5 liraya içiyordun; şimdi 1 lira ve Eskişehir'in en kaliteli çayı. Neden, çünkü Eskişehir'in insanları buna layık. Biz bu hizmeti oraya sunduk, günde 50 bin kişi geldi. 50 bin kişinin gelip gittiği bir mekân yarattık. Çocuklara oyun alanları yaptık. Tuvalet yoktu Hamamyolu'nda, şimdi kadınlar, erkekler ve engelliler için ayrı tuvaletler var. Çocuk bakım odaları var, insan gibi yaşayacak bir ortam var. Gece Hamamyolu zifiri karanlıktı, bu sorunu da çözdük. Hamamyolu dünyada en iyi mimarlık ödüllerini alan bir proje oldu. 2 gün önce yeni bir ödül daha aldık. Bu ödüller boşa verilmedi, dönüşüm yaptık, orada. Biz Hamamyolu'nu meydan haline getirdik. Şimdi parası olsun ya da olmasın binlerce kişinin oturabildiği bir yer oldu. Devamı Aladdin Parkı'ydı, buradaki camii nedeniyle Kültür Varlıkları Koruma Kurulu bizim projemize izin vermedi. Eski halini korumak zorunda kaldık. Burayı aynı zamanda bir kütüphane haline getireceğiz. Burada insanlar hem kitap okuyacak, hem de çayını kahvesini içecek."

"ÇATAKBAYIRI İLE PORSUK ÇAYINI BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Odunpazarı'nda bulunan Hicri Sezen Parkı içinde bir projeleri olduğunu açıklayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gelecek yıl Hicri Sezen Parkı'nı da düzenleyeceklerini belirtti. Bu düzenlemenin ardından Hicri Sezen Parkı'nın da Odunpazarı Belediyesi tarafından işletileceğini kaydeden Başkan Kurt, " Vatandaşlarımıza sağlık ve ucuz hizmet verdiğimiz yerlerden biri olacak. Onun devamı Karapınar Çatakbayırı, Şelale Parkın yanında, projemiz hazır. Böylece Çatakbayırı ile Porsuk Çayını birleştireceğiz. Bir hatla, insanlar rahatlıkla buralarda oturup sohbet edebilecek duruma gelecek. Cumhuriyet Parkı'nı yaptık. O alan 30 yıldır çözülemeyen döküntü alanıydı. Biz onun mülkiyet sorununu da çözdük, mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne geçti. Parkımızı yaptık, oradaki cafelerde de vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.

" AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİ NEDENİYLE TOPLAM 2 MİLYON 600 BİN DOLAR ZARAR ETTİK"

Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde azınlıkta olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu nedenle de yapmak istedikleri birçok projeyi hayata geçiremediklerini kaydetti. "AKP'li meclis üyeleri Eskişehir'in yararına olan birçok projeye hayır dedi. Odunpazarı Belediyesi'ne güneş enerji santrali kuracaktık. Ürettiğimiz elektriği OEDAŞ'a satacaktık, biz de elektrik ücreti ödemeyecektik. İzin vermediler; dava açtık, kazandık. Aradan 2 yıl geçti, karaları verdik, yapacağız. Bu 2 yıl içinden de Türkiye'nin üzerinden greyder gibi bir ekonomik kriz geçti. Maliyetlerimiz arttı, alacağımız ve vereceğimiz elektrik parasını da hesapladığımızda AKP'li meclis üyeleri nedeniyle toplam 2 milyon 600 bin dolar zarar ettik" diyen Başkan Kurt, Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi'nin de benzer nedenlerle yapıladığına dikkat çekti.Sanayi Çarşının 2010'da kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğine dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, kendisinin de o dönemde belediye meclis üyesi olduğunu hatırlattı.

"İLÇELERDEKİ EŞİNİZDEN DOSTUNUZDAN DA DESTEK İSTİYORUZ"

"O zaman Büyükşehir Meclisi'nde CHP'li meclis üyeleri çoğunlukta idi, ama belediye yönetimi AKP'de idi. O dönemki belediye Başkanı Burhan Sakallı, Sanayi Çarşısı'nın dönüşümü için yetki istedi, yetkiyi aldı ama Sanayi Çarşısı'na hiç bir şey yapmadılar. Biz yönetime gelince, Sanayi Çarşını dönüştürelim, nasıl olsa yetki bizde dedik. Planı, projeyi yaptık, Büyükşehir Meclisi'ne getirdik, hayır dediler. Yapamadık, onun için ilçelerdeki eşinizden dostunuzdan da destek istiyoruz" diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Geçen dönem toplan 700 oyla 4 ilçeyi kaybettik. Eğer onları kaybetmeseydik 4 belediye başkanımız daha olacak, mecliste de çoğunluk CHP'de olacaktı. Bu işlerlin tamamı da bugün bitmiş olacaktı. Bu nedenle, 31 Mart'ta sadece merkezde desteğinizi istemiyoruz, ilçelerde de destek istiyoruz."