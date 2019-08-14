Kick Boks 'Türkiye-Dünya Karması' mücadelesi Bayraktepede yapılacak

Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası 16 Ağustos Cuma günü Hendek Bayraktepe Arenada yapılacak.

Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası 16 Ağustos Cuma günü Hendek Bayraktepe Arenada yapılacak. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tüm Sakaryalıları Bayraktepe Arenaya davet etti.



28 Haziranda KickBoxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Fransa müsabakasına, 26 Temmuz'da Türkiye-Rusya maçlarına ev sahipliği yapan Bayraktepe Arena 16 Ağustos'ta şampiyonanın üçüncü ayağına ev sahipliği yapacak. Tüm dünyanın büyük ilgi ile takip ettiği Hendek Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen KickBoxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Dünya Karması müsabakasında şampiyonlar saat 19.00'da ringe çıkacak. Türkiye-Dünya Karması 128 ülkede canlı yayınlanacak. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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