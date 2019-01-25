Kick Boks Turnuvasından Türkiye Dereceleri Alarak Döndüler

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 yılı Faaliyet Programında yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da yapıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 yılı Faaliyet Programında yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da yapıldı.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde yapılan büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 60 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı.



Osmaniye ilinden müsabakalara katılan, Osmaniye Kenan Karık Kick Boks Spor Kulübü sporcuları 70 Kg genç erkeklerde Burhan karık Türkiye 1.si, 70 Kg genç bayanlarda Ayça Sarıca Türkiye 1.si, 63 Kg Ferit Özdemir genç erkekler Türkiye 1.si Aybüke Kılınç 55 Kg genç bayanlar Türkiye 2.si, 69Kg Mustafa Berat Kaya genç erkekler Türkiye 2.si, 79Kg Uğur Selçuk Öner büyük erkeler Türkiye 2.si, 50Kg genç bayanlar Zekiye Yılmaz Türkiye 2.si, 57Kg Ahmet Kaya Türkiye 3.sü, 65 Kg Zeynep Demir Türkiye 3.sü, olarak derece elde etti.



Kick Boks alanında elde edilen başarılarla ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin ve Osmaniye'nin adını en iyi şekilde duyurmaya çalıştıklarını ifade etti. Mili Takım Antrenörü Kenan Karık; "Türkiye Kick Boks Federasyonu başkanı Salim Kayıcı Avrupa Kick Boks Kupası ile Dünya Kick Boks Şampiyonasının Türkiye'de yapılacağını belirtiğini ifade eden Karık Nisan ayında ülkemizde gerçekleşecek olan Avrupa ve Dünya Kick Şampiyonasına Türkiye derecesi yapan sporcularımızla katılacağız inanıyorum ki sporcularımız en iyi şekilde yarışmalara hazırlanacak ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edecektir" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

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