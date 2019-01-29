Kick Boks'un Madalya Avcıları

Milli Takım Antrenörü Ekrem Kesgin tarafından turnuvaya hazırlanan Özel Osmangazi Koleji Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri 18 sporcuyla katıldıkları turnuvada 2 Altın, 3 gümüş, 8 Bronz madalya kazanarak başarılarının devamlılığını ispat ettiler.

Federasyon Başkan'ından Tebrik

Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı turnuva sonunda Bursa Özel Osmangazi Koleji Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ve Milli Takım Antrenörü Ekrem Kesgin'i ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Turnuva sonunda başarı gösteren sporcular ve Milli Antrenör turnuvada hazır olan TV programına davet edilerek Bursa'mız ve Kulüp hakkında bilgi vererek başarılarını anlatmışlardır. Ayrıca başarılarından dolayı tebrik eden Federasyon başkanı Sayın Salim Kayıcı TV aracılığıyla ÖzelOsmangazi Okuluna ve Bursa'mıza selamlarını ileterek onura etmişlerdir.

2018 yılını toplamda 160 madalya ve 12 kupa ile tamamlayan Özel Osmangazi Koleji Gençlik ve Spor Kulübü 2019 yılında da adından sıkça bahsettirecek gibi görünüyor. Bursa'mızı başarıyla temsil eden sporcularımızı ve hocamızı tebrik ediyoruz.