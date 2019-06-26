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Kick boksçu Gökçe Nur, dünya ikincisi

1 saat önce

BURDUR'da 4 yıldır kick boks sporuyla uğraşan milli sporcu Gökçe Nur Tarhan (20), İtalya'da yapılan Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası'nda dünya ikincisi oldu.

Kick boksçu Gökçe Nur, dünya ikincisi, System.String[]


BURDUR'da 4 yıldır kick boks sporuyla uğraşan milli sporcu Gökçe Nur Tarhan (20), İtalya'da yapılan Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası'nda dünya ikincisi oldu. Gökçe Nur Tarhan, hedefinin uzun yıllar milli formayla mücadele etmek ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
İtalya'nın Rimini kentinde 13- 16 Haziran tarihleri arasında yapılan Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası'nda ay yıldızlı formayı giyen kick boks sporcusu Gökçe Nur Tarhan, artı 70 kilo K-1 kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Turnuvada Türk Milli Takımı 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.
Kick boks sporuna 2015 yılında başladığını söyleyen Gökçe Nur Tarhan, "İlk yılımda Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra derecelerim devam etti. Bu yıl Türkiye Şampiyonu oldum ve 4- 7 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Turkish Open European Cup Turnuvası'nda milli formayla Avrupa ikincisi oldum. Geçen hafta İtalya'daki turnuvada milli formayla mücadele ederek dünya ikincisi oldum. Antrenörüm Deniz Sögü ve ailem başta olmak üzere bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Gökçe Nur Tarhan, hedefinin uzun yıllar milli formayla mücadele etmek ve dünya şampiyonu olmak olduğunu kaydetti.
Antrenör Deniz Sögü de Gökçe Nur Tarhan'ın azimli ve çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, başarılarına yenilerini ekleyeceğine inandığını söyledi.

- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
Burdur, İtalya, Gökçe, Güncel
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