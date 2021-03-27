Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor - Son Dakika

Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor

27.03.2021 09:28
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da kick boks sporcuları Bilgin Erol (28) ve kız kardeşi Dilek Erol, pandemi nedeniyle 1 yıldan fazladır düzenlenmeyen turnuvaların yeniden başlamasıyla antrenman sayılarını artırdı.

DİYARBAKIR'da kick boks sporcuları Bilgin Erol (28) ve kız kardeşi Dilek Erol, pandemi nedeniyle 1 yıldan fazladır düzenlenmeyen turnuvaların yeniden başlamasıyla antrenman sayılarını artırdı. Erol kardeşler, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na Dicle Nehri kenarında, oksijen seviyesi yüksek, tarihi Hevsel Bahçeleri ve surların yanında hazırlanıyor. Bilgin Erol, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandıklarını belirtip, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Disiplinimiz, kondisyonumuz ve özverimiz en yüksek seviyede. Başarıyla döneceğimize inanıyorum. Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde, surların olduğu, Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgelerde antrenman yapıyoruz. Oksijenin bol olduğu yerleri tercih ediyoruz" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenen turnuvalar, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tekrar başladı. Diyarbakır'dan Kick Boks Milli Takımı'na seçilen Bilgin ve Dilek Erol kardeşleri de 1 yıl aradan sonra yeniden turnuva heyecanı sardı. Erol kardeşler, Antalya'da Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından 8-11 Nisan arasında düzenlenecek 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Erol kardeşler, günde 2 kez salon çalışmasının yanı sıra Dicle Nehri kenarında bulunan, oksijen seviyesi yüksek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları arasındaki Millet Bahçesi'nde antrenman yapıyor. Bugüne kadar katıldıkları turnuvalardan birçok madalya ile dönen kardeşlerin hedefi, müsabakalardan başarı ile çıkarak, dünya şampiyonasına katılmak.

'OKSİJENİN BOL OLDUĞU YERLERİ TERCİH EDİYORUZ'Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Bilgin Erol, yaklaşık 12 yıldır kick boks yaptığını belirterek, "Bu 12 sene süre zarfında defalarca ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer aldım. Katıldığım turnuvaların neredeyse hepsinden dereceler elde ettim. 2015 yılından sonra milli takıma girmeye hak kazandım. Türkiye şampiyonluğu ve milli sporculuğun yanı sıra 9 Türkiye 2'nciliğim 20'ye yakın da Türkiye 3'üncülüğüm var. 2020 yılının Ocak ayından sonra pandemiden dolayı herhangi bir şampiyona yapılmadı. Normalleşme süreci başladıktan sonra artık turnuvalarımız da başladı. 8-11 Nisan arasında Antalya'da Avrupa kupası var. Ben ve kız kardeşim Dilek, Türkiye'yi temsilen katılacağız. Birçok ülkenin katıldığı bir şampiyona için günde çift antrenman yapıyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Disiplinimiz, kondisyonumuz ve özverimiz gerçekten en yüksek seviyede. Başarıyla döneceğimize inanıyorum. Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde, surların olduğu, Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgelerde antrenman yapıyoruz. Oksijenin bol olduğu yerleri tercih ediyoruz. Bu şekilde daha verimli antrenmanlar yapıyoruz ve daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. 'AĞABEYİM SAYESİNDE BAŞLADIM'Dilek Erol da kick boksa ağabeyinin teşvikiyle başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2012 yılında Aksaray'da Türkiye şampiyonası vardı. 1,5 aylık sıkı bir antrenmanla turnuvaya katıldım ve ilk katıldığım şampiyonada finale çıkınca bu sporda başarılı olabileceğimi düşündüm ve ilerlemeye başladım. Yıllar geçti ve sürekli ağabeyimle sıkı antrenmanlar yaptık, çalıştık ve milli takım seviyesine geldim. 2017'de ilk defa milli takıma girmeye hak kazandım. Orada Avrupa şampiyonu oldum. Ondan sonra da ağabeyimle sıkı antrenmanlar yaparak milli takımda ülkemizi defalarca temsil ettim. 35'e yakın madalyam var. Antalya'da şampiyon olup tekrar dünya şampiyonasına gitmek için sıkı antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle antrenmanlarımız aksadı. Şu an toparlanma sürecindeyiz. Daha sıkı hazırlanıyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Açık havada antrenman yapıyoruz. Oksijen seviyesi yüksek olan ortamları tercih ediyoruz. Böylece maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."


Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor

Diyarbakır, Kick Boks, Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Burak Sevinç ve Tülin Özen, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Burak Sevinç ve Tülin Özen, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor
Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım         
09:33
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti         
07:45
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı         
06:05
Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor         
01:05
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi         
23:08
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti         
23:06
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor         
20:06
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 09:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei