Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor - Son Dakika

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan 13 ve 14 yaşındaki kick boks sporcusu kız kardeşler, turnuvalara evlerinde ve binalarının damında antrenman yaparak hazırlanıyor.

Ağabeylerinin yönlendirmesiyle küçük yaşta kick boksa başlayan Aleyna (14) ve İbanur Köymen (13) kardeşler, gösterdikleri başarıyla kısa sürede Adana Altunay Spor Kulübü sporcusu oldu.

Köymen kardeşler, spor salonundan uzakta kaldıkları Kovid-19 sürecinde formlarını kaybetmemek ve çeşitli turnuvalara hazırlanabilmek adına evde ve binalarının damında antrenmanlarını sürdürdü.

Açık havada spor yapma keyfini yaşayan Köymen kardeşler, bu süreçte hem turnuvalara hazırlandı hem formlarını korudu hem de 2 kişi olmalarının avantajıyla karşılıklı idman gerçekleştirdi.

Aleyna, AA muhabirine, kick boks sporunun kendisine özgüven kattığını söyledi.

Kardeşiyle antrenman yapmaktan keyif aldığını ifade eden Aleyna, zorunlu olmadıkça Kovid-19 sürecinde evden çıkmadıklarını aktardı.

Aleyna, derslerinin de çevrim içi olmasından dolayı spora daha fazla vakit ayırabildiklerini anlatarak "Şu an salgından dolayı insanların hayatı değişmeye başladı. Spor salonunun yerini tutmasa da evimizin damında antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Evde oturmaktansa antrenman yapmak daha iyi oluyor. Damda antrenman yapmanın da ayrıcalığı var, çoğu zaman spor salonunda bile bu imkanı bulamıyoruz. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak bu yolda ilerliyorum, inşallah olurum." şeklinde konuştu.

"Açık havada antrenman yapmak çok güzel"

İbanur Köymen de küçük yaşlardan itibaren kick boks sporuna ilgi duyduğunu dile getirdi.

Milli sporcu olmak istediğini belirten İbanur, "Ablamla antrenman yapmayı çok seviyorum. Salgın sürecinde her yer kapalı olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Açık havada antrenman yapmak çok güzel ve kimse yok, daha rahatız." diye konuştu.

İbanur, hazırlandıkları çeşitli turnuvalarda madalyalar kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.