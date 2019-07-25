Son Dakika Haberleri: Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı hastanelik etti
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Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı hastanelik etti

32 dakika önce

Belçika'da cezaevinde tutuklu bulunan kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı döverek hastanelik etti.

Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı hastanelik etti, System.String[]
Belçika'da cezaevinde tutuklu bulunan kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı döverek hastanelik etti.

Belçika'nın Bruges kentindeki bir cezaevinde tutuklu bulunan kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı yaraladı. Olayın cezaevinin yüksek güvenlik departmanında meydana geldiği belirtildi. Bruges polis sözcüsü Lien Depoorter, "Gardiyanlardan biri ağır yaralı" açıklamasını yaptı. Depoorter, mahkumun kavganın çıktığı çarşamba akşamından beri tecritte olduğunu doğruladı.

Yaralanan gardiyanlarla ilgili bir açıklama yapan sendika temsilcisi de şiddet olayıyla ilgili olarak mahkumun 3 gardiyanı dövdüğünü, ağır yaralanan bir gardiyanın ise hayati tehlikeyi atlattığını belirtti.

Kick boks sporcusu olan mahkumun, uzun zamandır agresif davranışlar gösterdiği, yüksek güvenlik departmanında kilitli tutulduğu bildirildi. Sürekli kilit altında tutulan mahkumun bu nedenle sert tepki vermiş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca mahkum hakkında olayla ilgili yeni bir soruşturma açılacağı ve ilave hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gardiyanların haklarını savunan sendika temsilcileri olayı görüşmek üzere Çarşamba gecesi geç saatlerde hapishane yönetimi ile bir araya geldi. Perşembe sabahı gardiyanlar normal vardiyalarına devam ederken, ilerleyen saatlerde protesto amaçlı olarak güvenlikleri tam anlamıyla sağlanana kadar görev bırakmalarının tartışıldığı da yerel basında yer aldı. - BRÜKSEL
Belçika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
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