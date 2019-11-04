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Son Dakika Güncel Kick boksçular dereceyle döndü

Kick boksçular dereceyle döndü

6 saat önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılan Bitlisli 2 sporcu, bronz madalya kazandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılan Bitlisli 2 sporcu, bronz madalya kazandı.

Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından 19-27 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya katılan Bitlisli sporculardan Hasan Eripek ile Turgut Dağdağan kategorilerinde Dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, şampiyonaya 58 ülkeden 750 sporcunun katıldığını söyledi.

Bitlis'ten 3 sporcuyla müsabakalara katıldıklarını aktaran Uğur, iki sporcunun dereceyle dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporcular Dağdağan ve Eripek ise katıldıkları şampiyonalar sayesinde tecrübe kazandıklarını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Kick boksçular dereceyle döndü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:39 Kaynak: AA
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