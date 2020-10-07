Kick boksçular Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda iddialı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'na yönelik hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, organizasyonda çok sayıda madalya almayı hedeflediklerini söyledi.

Salim Kayıcı, Türk kick boksunda son gelişmeleri ve 2021'deki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ulusal ve uluslararası birçok organizasyonun ertelendiğini anımsatan Kayıcı, "Hala birçok organizasyon belirsizliğini sürdürüyor. Ancak gelecek sene ülkemizin ev sahipliğini yapacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Bu organizasyona 57 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak. 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde Konya'da gerçekleşecek bu organizasyonda kick boks branşı olarak iddialıyız. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çok sayıda madalya hedefliyoruz." dedi.

Bu yıl Antalya'da düzenlecek olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını anımsatan Kayıcı, "Bizim için öncelik sağlıktır ve devletimizin bize verdiği talimatlara uymaktır. Bizde gerekeni yaptık. Ancak bizi sevindiren bir gelişme de oldu. Bu yıl salgın nedeniyle iptal edilen Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 2022 yılında yine Antalya'da yapılacak. Şampiyonaya milli takımlar olarak katılacağız." diye konuştu.

Kayıcı, kuşak sınavları ve antrenör eğitimlerinin salgın yönetmeliğine uygun olarak devam etttiğini söyledi.

2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının Ankara, İstanbul, Ordu ve Osmaniye ayağını gerçekleştirdiklerini anlatan Kayıcı, şunları kaydetti:

"Siyah kuşak dan sınavları müsabakası olmayan, sporcunun eğitimi ve sportif yükselmesi ile ilgili branş. Her hafta farklı bir ilde tüm tedbirleri alarak düzenlemeye devam ediyoruz. Dan sınavlarımıza katılım oldukça yoğun. Sporu ve kick boksu hayatımızdan çıkaramayız, tedbir almak koşuluyla spor salonunda, bahçede, evde her yerde yapılabilir. Unutmayalım ki tedbir, Kovid-19 salgınınından büyüktür."