Kick boksla yaralarını saran Gülsüm Özen, kadınlara umut oldu - Son Dakika

Eşini ve çocuğunu kaybettikten sonra sporla hayata tutunan Gülsüm Özen (32), kick boksta kazandığı 11'i altın 22 madalyayla kadınların hem sesi hem umudu oldu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen ve 60 ilden 2 bin sporcunun katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda belediyenin sporcusu Gülsüm Özen, kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Birincilik kürsüsüne çıkan Özen, bu şampiyonluğuyla 22. madalyasını elde etti.

İlk madalyasını 2017'de kazanan Özen'in sporla tanışıklığı, önce 2 yaşındaki çocuğu Melih'i, sonra da 2012'de eşi Altay Özen'i kaybetmesiyle başladı. Hayattaki tek dayanağı olan oğlu Yusuf için ayağa kalkması gerektiğini düşünen Özen, yaşadığı acıdan sonra tutunacak bir dal arayışına girdi.

Hobi olarak başladığı kick boksu yaptıkça hayatı düzene giren Gülsüm Özen, azmetti ve lisansını da alarak profesyonel bir sporcu oldu. Ardından da sırasıyla Bağcılar, İstanbul, Türkiye ve uluslararası turnuvalardaki birinciliklerle başarı merdivenlerini hızlıca tırmanan kadın sporcu, bugüne kadar yarıştığı müsabakalardan 11 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.



Kadınlara spor eğitmenliği yapıyor

Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksinde eğitmen olarak çalışan Gülsüm Özen'in başarı hikayesi, yorgun, moralsiz, umutsuz birçok kadına da örnek oldu. Birçok kadın kendine rol model aldığı Özen'le spor yapmak için kursa kayıt yaptırdı. Kısa sürede başvuru yapanların sayısı 300'e ulaştı.

Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerler, seçtikleri branşlarda eğitim almaya başladı. Kimi şiddet ve olumsuz olaylara karşı kendini savunmak için kick boks öğrenirken kimi de evde oturmak yerine enerjik ve pozitif olmak için pilates, zumba, aerobik ve step yapıyor. Samimi bir ortamda geçen eğitim sırasında eğlenceli dakikalar yaşayan kursiyerler, spor sayesinde stres, sıkıntı ve yorgunluklarından kurtularak hem kendilerine hem de çevrelerine ışık saçıyor.

Kadınların sporla önce kendilerini sonra da çevrelerini değiştirebileceğini belirten Gülsüm Özen, şunları anlattı:

"Üst üste gelen sıkıntılar ve yalnızlığım beni yıldırmadı. Kendimde yeniden ayağa kalkabilecek ışığı gördüm. İnsanın mücadele edip kazanamayacağı bir şey olamaz. En büyük dostum boks eldivenlerim oldu. Eldivenleri giyince kendime olan güvenim arttı ve şampiyonluklar elde ettim. Bugün geldiğim noktanın birilerine örnek olması beni en çok mutlu ediyor. Başarılarım, ders verdiğim kadınlara ses oldu. Sayımız her geçen gün artıyor. Spor yapan herkesin negatif her şeyden uzaklaştığına ve daha pozitif olduğuna inanıyorum. Herkese tavsiye ederim."

Özen, kendisine verdiği maddi ve manevi katkılardan dolayı da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür etti.