Kick boksta 4. kademe antrenör kursu İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 4. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nun 6-15 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda verilecek kursa başvurular, "e-Devlet" üzerinden 15-27 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.