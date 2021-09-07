Kick boksta 8 madalya

Milli kick boksçular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 15. Balkan Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada milliler, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada madalya alan sporcular şunlar:
Altın:
79 kilo kick light: Mustafa Yerli
50 kilo kick light: Afra Adıyaman
55 kilo kick light: Ülkü Sena Yılmaz
74 kilo kick light: Seyda Emirhan Doğunç
94 kilo kick light: Rıza Güreli
55 kilo kick light: Cansu Öztürk
Bronz:
65 kilo kick light: Zeynep Sağlam
48 kilo K1 rules: Esma Yıldız
Kaynak: AA
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