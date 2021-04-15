Kick boksta bir yıl aradan sonra uluslararası organizasyon heyecanı Antalya'da yaşandı - Son Dakika

Kick boksta bir yıl aradan sonra uluslararası organizasyon heyecanı Antalya'da yaşandı

15.04.2021 11:15
Kick boksta bir yıl aradan sonra uluslararası organizasyon heyecanı Antalya'da yaşandı, System.String[]

Birçok ülkeden Türkiye'ye gelen kick boks sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl sonra ilk kez Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) ringe çıkma heyecanı yaşadı.

Birçok ülkeden Türkiye'ye gelen kick boks sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl sonra ilk kez Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) ringe çıkma heyecanı yaşadı.

Bu yıl 6'ncısı planlanan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open), Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi. Sporculara, antrenörlere ve hakemlere PCR testleri uygulandı. Sonuçları negatif çıkanlar organizasyona kabul edildi.

Türkiye Kick Boks Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda 8 altın, 11 gümüş ve 14 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, yaklaşık 30 ülkeden bini aşkın sporcunun 9-11 Nisan'da katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aynı zamanda Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Asbaşkanı olan Kayıcı, sporcuların salgın kuralları çerçevesinde çok iyi mücadele ettiğini, salonların, kullanılan malzemelerin sık sık dezenfekte edildiğini belirtti.

Kayıcı, kick boks sporcularının, antrenörlerinin, hakemlerin ve ailelerinin bir yılı aşkın süredir organizasyon düzenlenmesini beklediğini, bu özlemi başarılı ev sahipliğiyle gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sporcuların Avrupa Kupası'na çok iyi hazırlandığını aktaran Kayıcı, "Kovid-19 salgını nedeniyle bütün dünyada kick boks faaliyetleri durmuştu. Bir yıldan sonra ilk defa uluslararası organizasyonu Antalya'da biz yaptık. Tabii gerek Dünya gerek Avrupa federasyonlarının ilk faaliyeti. Onun için bizim için çok büyük başarı. Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği Başkanı Roy Baker de Antalya'dan çok memnun ayrıldı. Biz de memnun olduk." diye konuştu.

Kayıcı, WAKO Avrupa Kick Boks Federasyonu'nun güvenip bu organizasyonu kendilerine verdiklerini vurguladı.

Avrupa Kupasının Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği ve Avrupa Kick Boks Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer aldığını dikkatini çeken Kayıcı, organizasyona katılımı "çok iyi" olarak nitelendirdi.

Kayıcı, Türk sporcuların 13-22 Ağustos'ta Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül'de Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 5-14 Kasım'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını bildirdi.

Federasyon Başkanı Kayıcı, salgın sürecine göre temmuzun ilk haftasında Gaziantep'te Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Kick Boks, PCR Testi, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kick boksta bir yıl aradan sonra uluslararası organizasyon heyecanı Antalya'da yaşandı - Son Dakika Spor


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