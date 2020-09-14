Kick boksta Ordu'da yapılacak siyah kuşak dan sınavlarının tarihleri belli oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının Ordu ayağının 20 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3 ve 4'üncü dan sınavları 20 Eylül Pazar günü Altınordu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.