Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının Ordu ayağının 20 Eylül'de yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3 ve 4'üncü dan sınavları 20 Eylül Pazar günü Altınordu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.
Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kick boksta Ordu'da yapılacak siyah kuşak dan sınavlarının tarihleri belli oldu - Son Dakika Spor