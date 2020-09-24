Kick boksta Osmaniye'de yapılacak siyah kuşak dan sınavlarının tarihleri belli oldu
Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının Osmaniye ayağının 4 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının Osmaniye ayağının 4 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları 4 Ekim Pazar günü Osmaniye GSİM Tosyalı Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.
Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.
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