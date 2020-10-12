Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa tarihleri belli oldu - Son Dakika

Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa tarihleri belli oldu

12.10.2020 19:31
Kick boksta siyah kuşak

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa ayağının 18 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa ayağının 18 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları 18 Ekim Pazar günü Bursa GSİM Osmangazi Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz ile HES kodu olmadan girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.

Kick Boks, Türkiye, Bursa, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kick boksta siyah kuşak 'dan' sınavlarının Bursa tarihleri belli oldu - Son Dakika Spor

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