Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa tarihleri belli oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa ayağının 18 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları 18 Ekim Pazar günü Bursa GSİM Osmangazi Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz ile HES kodu olmadan girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.