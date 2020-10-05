Kick boksta siyah kuşak dan sınavlarının Elazığ tarihleri belli oldu
Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının Elazığ ayağının 10 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının Elazığ ayağının 10 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3 ve 4'üncü dan sınavları 10 Ekim Pazar günü Elazığ GSİM Yakup Kılıç Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.
Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.
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