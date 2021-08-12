Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının İzmir ayağı hafta sonu yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının İzmir ayağının 14 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4'üncü dan sınavları 14 Ağustos Cumartesi günü Gaziemir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz ve HES kodu olmadan girilmeyeceği, sosyal mesafe kurallarına de uyulacağı belirtildi.