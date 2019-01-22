Kick Boksta Türkiye İkincisi Oldu

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesi sporcularından Ayşe Turan
, Antalya
'da yapılan Türkiye
Açık Kick Boks Turnuvasında Low Kick Contact Gençler 70 kilo kızlarda Türkiye 2.si oldu.
Antalya'nın Muratpaşa
ilçesinde yapılan turnuva, büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde düzenlendi ve 60 ilden 2 bin sporcu katıldı.
Pazaryeri, bu turnuvaya 5 sporcu ile katıldı. Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi
tarafından 2015 yılında açılan kick boks kurslarında, antrenör Fehmi Piliç yönetiminde yetiştirilen kursiyer Ayşe Turan, Pazaryerisporda görev yapıyor. Ayşe Turan'ın Türkiye ikincisi olması, Bilecik'te ve Pazaryeri'nde sevinçle karşılandı.
Kick boks antrenörü Fehmi Piliç, "İkinci olan sporcusunu kutlayarak, en büyük hedefinin Pazaryeri'nden milli sporcu çıkartarak, Avrupa
ve Dünya kick boks şampiyonalarına sporcu göndermek olduğunu; Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan spor kurslarının, Pazaryeri'ndeki sporun gelişmesine çok büyük katkılar sağlamaktadır" dedi. - BİLECİK