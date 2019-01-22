Son Dakika Haberleri: Kick Boksta Türkiye İkincisi Oldu

Kick Boksta Türkiye İkincisi Oldu

10 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi sporcularından Ayşe Turan, Antalya'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Low Kick Contact Gençler 70 kilo kızlarda Türkiye 2.si oldu.

Kick Boksta Türkiye İkincisi Oldu, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi sporcularından Ayşe Turan, Antalya'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Low Kick Contact Gençler 70 kilo kızlarda Türkiye 2.si oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapılan turnuva, büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde düzenlendi ve 60 ilden 2 bin sporcu katıldı.

Pazaryeri, bu turnuvaya 5 sporcu ile katıldı. Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2015 yılında açılan kick boks kurslarında, antrenör Fehmi Piliç yönetiminde yetiştirilen kursiyer Ayşe Turan, Pazaryerisporda görev yapıyor. Ayşe Turan'ın Türkiye ikincisi olması, Bilecik'te ve Pazaryeri'nde sevinçle karşılandı.

Kick boks antrenörü Fehmi Piliç, "İkinci olan sporcusunu kutlayarak, en büyük hedefinin Pazaryeri'nden milli sporcu çıkartarak, Avrupa ve Dünya kick boks şampiyonalarına sporcu göndermek olduğunu; Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan spor kurslarının, Pazaryeri'ndeki sporun gelişmesine çok büyük katkılar sağlamaktadır" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Yaşam
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