Kickboks'ta 'DAN' sınavları tamamlandı

Kayseri'de 'DAN' sınavı yapılırken Kickboks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı da sınavları yerinde takip etti.

Kickboks Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan 'Siyah Kuşak' 1., 2., 3., 4. ve 5. DAN Sınavları, Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Covid-19 tedbirleri altında yapılan sınavlar, yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, İl Temsilcisi Yaşar Kurt ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kickboks Bölge Antrenörü ve Kickboks Milli Takım Antrenörü Esat Kaya da sınavları yerinde takip etti. Müsabakalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kickboks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı; "2021 yılı faaliyet programımız içerisinde yer alan 1.2.3.4.5. DAN sınavını, Kayseri'deki salonumuzda gerçekleştirdik. Büyük bir katılım vardı, burada bizlere ev sahipliği yapan Kayseri İlTemsilcisi YaşarKurt,Bölge Antrenörü Esat Kaya ile Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü personeline teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ