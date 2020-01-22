Kickboks Türkiye Şampiyonu, Soma TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kickboks Türkiye Şampiyonu, Soma TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika Spor

Kickboks Türkiye Şampiyonu, Soma TSO'yu ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Açık Kickboks Şampiyonu Ahmet Efe Yıldırım ve antrenörü Serkan Kurtbey, Soma Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

Kickboks Türkiye Şampiyonu, Soma TSO'yu ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Açık Kickboks Şampiyonu Ahmet Efe Yıldırım ve antrenörü Serkan Kurtbey, Soma Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

Geçen hafta Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Soma Zafersporlu Ahmet Efe Yıldırım ve antrenörü Serkan Kurtbey, şampiyonaya hazırlıkta kendilerine destek olan Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan antrenör Serkan Kurtbey, iki yıl gibi kısa sürede güzel sonuçlara ulaştıklarını belirterek, gelecekte milli sporcular çıkarma konusunda ciddi ve disiplinli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bir sporcularının da şampiyonada üçüncü olduğunu hatırlatan Kurtbey, "İlçede gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz ve bu sebeple Soma'da herkesin desteğini bekliyoruz." dedi.

Soma TSO Başkanı Doğan da ilçeye gurur veren sporcuları tebrik ederek, "Türkiye şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde eden genç sporcularımızı hem eğitimlerinde hem de sporlarında desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurtbey, Türkiye, Soma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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