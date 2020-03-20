KİD'ten gözaltılara tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel KİD'ten gözaltılara tepki - Son Dakika

KİD'ten gözaltılara tepki

6 saat önce

Karabük İletişim Derneği (KİD) Başkanı İlhan Alpboğa, iki gazetecinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

KİD'ten gözaltılara tepki, System.String[]

Karabük İletişim Derneği (KİD) Başkanı İlhan Alpboğa, iki gazetecinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.


Başkan Alpboğa, yaptığı açıklamada, dünyayı sarsan bir sağlık sorunuyla Türkiye ve Karabük'ün de tıbbi ve insani mücadele ettiğini söyledi.


Bu mücadelenin bilime, ilme ve insan aklına dayalı bir mücadele olduğunu ifade eden Alpboğa, "Devlet görevlilerimizin yanında basın mensupları da mücadelenin, sorunu yenme ve en az hasarla atlatılması tarafındadır. Sadece ve sadece, bilgilendirme ve haber verme görevleri çerçevesinde soru soran, araştıran, bilgi edinip, halkı aydınlatmaya çalışan dernek kurucularımızdan Atilla Karaarslan ve Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Akça'nın sosyal medyada kaos oluşturmak amacı ile paylaşımda bulunmak iddiaları ile göz altına alınmaları basın özgürlüğü ve Anayasa tarafından garanti altına alınan haber alma özgürlüğüne bir darbe olarak değerlendirilmektedir. Karabük yerel basınından kaoscu oluşturmaya çalışmak abesle iştigalden başka bir şey değildir. Üyelerimiz devletini ve Türk milletini yüceltmeyi, şehrin sorunlarını ilgili mercilere yayın organları ile iletmeyi görev sayan bilinçli insanlardır. Bu bilinçle, araştırır, sorgular haber yapar, kamu oyunu bilgilendirirler. Kritik bir süreçte halkın haber alma özgürlüğüne getirilmek istenen bu davranış asıl kaoscuların yolunu açmaktan başka bir işe yaramaz. Dünyayı sarsan bu virüsle aralıksız canla başla, her türlü olumsuz şartlara rağmen canları pahasına mücadele eden başta fedakar sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm personele şükranlarımız sunarken; sadece ve sadece halkın güvenli haber alma hürriyetini kullandırmaya çalışan üyelerimiz Atilla Karaarslan ve İsmail Akça'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir kez daha hukukun bir gün her kese lazım olacağını hatırlatmak istiyoruz." - KARABÜK

İsmail Akça, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:57 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek         
17:44
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim         
14:32
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:19:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KİD'ten gözaltılara tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]