Son Dakika Haberleri: Kıdem Tazminatı Fonu ile Neler Değişecek?
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Kıdem Tazminatı Fonu ile Neler Değişecek?

1 saat önce

KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç, kıdem tazminatı fonunun getireceği değişiklikleri Wise TV'ye değerlendirdi.

KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç, kıdem tazminatı fonunun getireceği  değişiklikleri Wise TV'ye değerlendirdi. Sevinç, fonda işveren açısından prim oranı ne olmalı, işçiye nasıl yansıyacağı gibi sorulara cevap verdi.


İşçi ile işveren arasında bulunacak orta yolla sistemin daha sürdürülebilir olacağını söyleyen Sevinç, devletin de burada katkı modeli sunması gerektiğini belirtti. Kıdem tazminatı ile ilgili çıkacak davaların da bu fon sayesinde daha pratik çözüme ulaşacağını ifade etti. Sevinç,


"Bu fonun iyi kurgulanması gerekir, kurgulanmadığı takdirde yeni sorunlar çıkabilir" dedi.

Kıdem Tazminatı Fonu ile Neler Değişecek?

Türkiye, prim, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
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