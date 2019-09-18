Kıdem Tazminatı Fonu ile Neler Değişecek?

KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç, kıdem tazminatı fonunun getireceği değişiklikleri Wise TV'ye değerlendirdi. Sevinç, fonda işveren açısından prim oranı ne olmalı, işçiye nasıl yansıyacağı gibi sorulara cevap verdi.



İşçi ile işveren arasında bulunacak orta yolla sistemin daha sürdürülebilir olacağını söyleyen Sevinç, devletin de burada katkı modeli sunması gerektiğini belirtti. Kıdem tazminatı ile ilgili çıkacak davaların da bu fon sayesinde daha pratik çözüme ulaşacağını ifade etti. Sevinç,



"Bu fonun iyi kurgulanması gerekir, kurgulanmadığı takdirde yeni sorunlar çıkabilir" dedi.