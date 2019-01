Kıdem Tazminatı İşçinin Son Kalesidir"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay , "Kıdem tazminatının bu şeklinden memnunuz. Alamayanlarla ilgili bir düzenleme yapın, katkı sağlayalım. Nokta kadar geriye giderseniz buna müsaade etmeyiz. Kıdem tazminatı işçinin son kalesidir." dedi.Atalay, Türk Metal Sendikasının 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Temsilciler Toplantısı"nda, Türk Metal'in işçi hareketinin ve Türk-İş'in lokomotif sendikası olduğunu söyledi.Türk-İş'in üye sayısının 1 milyonu bulduğunu, işçilerin aileleriyle 4 milyonluk büyük bir aile olduklarını belirten Atalay, bu ailenin her zaman Türkiye 'nin yanında ve emrinde olduğunu vurguladı.Sendikaların yasama, yürütme ve yargı niteliğinin bulunmadığını ifade eden Atalay, temel görevlerinin, temsil ettikleri işçilerin sorunlarına çözüm üretmek ve taleplerini dile getirmek olduğunu kaydetti.Ücretlilerin ağır vergi yüküyle karşı karşıya kaldığını belirten Atalay, çalışanların ocaktaki ücretini aralıkta da eksiksiz alması gerektiğini dile getirdi.Kadroya geçen taşeron işçilere ek zam talebiSon dönemde bazı köşe yazarları ve sendikaların kıdem tazminatında fon sistemine geçilmesini savunduğunu anlatan Atalay, şöyle konuştu:"Ülkemizde fonların akibetini hepimiz biliyoruz. Kıdem tazminatının bu şeklinden memnunuz. Alamayanlarla ilgili bir düzenleme yapın, katkı sağlayalım. Nokta kadar geriye giderseniz buna müsaade etmeyiz. Kıdem tazminatı işçinin son kalesidir. Nokta kadar geriye gidiş olursa, ona mani olamazsak, onu muhafaza edemezsek bu koltuklarda oturmanın hiçbir anlamı yok."Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 olan ücret zammının en az yüzde 20'ye yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, başta Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) olmak üzere taşeron düzenlemesinin dışında kalan işçilerin de bir an evvel kadroya alınmasını istedi."Artık üyelerimiz tatillerinde Avrupa turuna çıkıyor"Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da 2009'da genel başkan olduğu dönemde sendikanın 81 bin olan üye sayısını 205 bine, 18 olan şube sayısını da 29'a çıkardıklarını söyledi.Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile imzaladıkları son Grup Toplu İş Sözleşmesi'ni "Yüzyılın Sözleşmesi" olarak nitelendiren Kavlak, şöyle konuştu:"Benim dönemimde, dört büyük grup toplu iş sözleşmesi imzaladık. Hepsinde üyelerimiz için çok önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle son sözleşmemizde, kimsenin hayal bile edemediği bir başarıya imza attık. Tarih yazdık. Şu an itibarıyla ortalama saatlik ücretimiz 15 lirayı aştı. Yani ortalama brüt ücret 5 bin lira oldu. Artık üyelerimiz tatillerinde Avrupa turuna çıkıyor, çocuklarını kolejlerde okutuyor."Kavlak, sendika üyelerinin avantajlı alışveriş yapabilmesi için "Emek Kart" uygulamasını hayata geçireceklerini de bildirdi.